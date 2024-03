Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 109,75 EUR zu.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 109,75 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 110,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.894 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 110,40 EUR markierte der Titel am 20.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,59 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 25,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,05 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,10 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Symrise die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,21 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

