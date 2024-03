Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Mittwochvormittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 108,90 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 108,90 EUR zu. Bei 108,90 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 108,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.052 Symrise-Aktien.

Am 06.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 110,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 1,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 24,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,10 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,10 EUR je Symrise-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

