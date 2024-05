Symrise Aktie News: Symrise tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Symrise im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Bei der Symrise-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 102,40 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr bei 102,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 102,65 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 102,35 EUR. Bei 102,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.883 Symrise-Aktien.

Am 25.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 112,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 14,67 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je Symrise-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 112,45 EUR.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,24 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen