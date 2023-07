Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 97,52 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 97,52 EUR nach oben. Bei 97,72 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,50 EUR. Zuletzt wechselten 94.502 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2022 markierte das Papier bei 115,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 15,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 90,08 EUR. Mit Abgaben von 7,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 111,09 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 975,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.090,60 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 31.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

