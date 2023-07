Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 97,40 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 97,40 EUR zu. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,72 EUR. Bei 96,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 143.449 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,08 EUR. Dieser Wert wurde am 13.06.2023 erreicht. Abschläge von 7,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,09 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 26.04.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – ein Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 975,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Symrise wird am 02.08.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 31.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

