Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 90,68 EUR nach.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 90,68 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 89,62 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,12 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.887 Stück gehandelt.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 112,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 3,64 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 107,36 EUR für die Symrise-Aktie.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.090,60 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.090,60 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,84 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX verbucht mittags Verluste

DAX aktuell: DAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start steigen