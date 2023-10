Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag schwächer

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 90,20 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 90,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 89,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.521 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 112,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2023 bei 87,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 107,36 EUR.

Am 26.04.2023 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

