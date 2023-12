Symrise Aktie News: Symrise fällt am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 98,86 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 98,86 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 98,70 EUR. Bei 99,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 112.041 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2023 auf bis zu 110,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,62 Prozent hinzugewinnen. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 09.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 13,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 107,00 EUR.

Am 26.04.2023 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 1.090,60 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.090,60 EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 2,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels leichter

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Abschläge