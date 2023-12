Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag fester

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 100,05 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 100,05 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 100,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.705 Symrise-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2023 auf bis zu 110,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 10,29 Prozent zulegen. Bei 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 107,00 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

