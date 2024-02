Symrise Aktie News: Symrise büßt am Nachmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 97,58 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 97,58 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 96,54 EUR ein. Bei 96,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.609 Symrise-Aktien.

Am 06.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,09 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 10,45 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2022 1,05 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 107,58 EUR aus.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

