Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 97,08 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 97,08 EUR ab. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 96,54 EUR. Bei 96,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.741 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,35 EUR erreichte der Titel am 06.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,99 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 1,05 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 107,58 EUR.

Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 2,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

