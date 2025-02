Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 97,56 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 97,56 EUR nach oben. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 97,90 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 97,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.400 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,13 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,84 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 6,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,45 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Symrise die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,89 EUR je Symrise-Aktie.

