Kursentwicklung

Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Kursplus

21.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 110,15 EUR.

Werbung

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 110,30 EUR. Bei 110,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.549 Symrise-Aktien. Am 20.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,67 Prozent. Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,10 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,10 EUR an. Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal. Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025. In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Symrise