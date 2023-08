Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Symrise zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 88,78 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 88,78 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 89,12 EUR. Mit einem Wert von 88,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 74.398 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2023 Kursverluste bis auf 89,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,77 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,80 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.090,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Symrise-Investment verdient

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Symrise abgeworfen

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Symrise-Investment eingefahren