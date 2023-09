Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag im Minusbereich

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 92,12 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 92,12 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,36 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.244 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 112,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,18 Prozent. Am 18.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,96 EUR ab. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 4,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,91 EUR an.

Am 26.04.2023 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.090,60 EUR im Vergleich zu 975,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

