Symrise Aktie News: Symrise fällt am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 90,80 EUR abwärts.

Das Papier von Symrise befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 90,80 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 90,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,52 EUR. Zuletzt wechselten 105.152 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 23,95 Prozent Luft nach oben. Am 18.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,96 EUR ab. Abschläge von 3,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,91 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 975,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.090,60 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Am 12.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

