Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 98,02 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 98,02 EUR zu. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 98,12 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,00 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 40.312 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 112,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,82 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2023 Kursverluste bis auf 87,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 12,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,91 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 26.04.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 12.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,81 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

