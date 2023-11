Symrise im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

21.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 99,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,1 Prozent auf 99,04 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 99,20 EUR. Bei 97,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99.019 Symrise-Aktien. Bei 112,55 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,64 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,77 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,91 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,81 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Freitagshandels zu Freundlicher Handel: DAX zum Handelsende mit Kursplus DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor einem Jahr verloren

