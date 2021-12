Symrise Aktie News: Symrise mit Kursabschlägen

Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 127,90 EUR abwärts. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.239 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,45 EUR an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,14 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 125,73 EUR angegeben. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,89 EUR je Symrise-Aktie.

Die Symrise AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. Die Produkte der Symrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Symrise zählt zu den größten Anbietern im globalen Markt für Duft- und Geschmacksstoffe. Die Gesellschaft produziert auf fünf Kontinenten diverse Produkte und verkauft diese weltweit. Zu den Kunden von Symrise zählen beispielsweise Beiersdorf, Coca Cola, Colgate, Danone, Diageo, Dior, Guerlain, Henkel/Schwarzkopf, Kraft, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble und Unilever.

