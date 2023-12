Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 98,14 EUR ab.

Um 11:46 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 98,14 EUR ab. Die Symrise-Aktie sank bis auf 98,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,90 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 27.062 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 110,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 12,44 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 09.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,00 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 1.090,60 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.090,60 EUR umgesetzt worden waren.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

