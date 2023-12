Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Symrise

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 99,00 EUR ab.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 99,00 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 98,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 98,90 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 6.437 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2023 auf bis zu 110,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,46 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 09.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 11,74 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 107,00 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 2,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

