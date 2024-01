Symrise Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Symrise

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 93,26 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 93,26 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,26 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64.852 Symrise-Aktien.

Am 05.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 15,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 106,91 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 präsentieren. Symrise dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 2,61 EUR im Jahr 2023 aus.

