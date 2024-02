Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 96,40 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 96,40 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 96,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,58 EUR. Zuletzt wechselten 41.883 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 110,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 10,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 1,05 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 106,91 EUR.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



