Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Symrise-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 97,84 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 98,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.476 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2023 auf bis zu 110,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,79 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2022 mit 1,05 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 107,58 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Symrise wird am 06.03.2024 gerechnet. Am 05.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,60 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

