Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit angezogener Handbremse

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Mit einem Wert von 110,10 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:45 Uhr die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 110,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 110,85 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 109,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 38.768 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 20,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 1,05 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 111,10 EUR an.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Symrise.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,22 EUR je Symrise-Aktie.

