Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Bei der Symrise-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 110,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 110,30 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,85 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 109,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.583 Symrise-Aktien.

Bei einem Wert von 110,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,50 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 26,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 1,05 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 111,10 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen