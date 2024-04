Symrise Aktie News: Symrise verteuert sich am Vormittag

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 105,75 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 105,75 EUR zu. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 105,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.001 Symrise-Aktien.

Am 25.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 112,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 114,18 EUR.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,23 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

