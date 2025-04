Symrise Aktie News: Symrise legt am Dienstagmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 96,08 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 96,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 96,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 96.160 Symrise-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 30,10 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 7,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,35 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 114,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Symrise.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren eingefahren

Symrise-Aktie legt zu: Citigroup spricht Kaufempfehlung aus

Jefferies & Company Inc.: Hold für Symrise-Aktie