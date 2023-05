Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Symrise 105,75 EUR

-0,38% Charts

News

Analysen

Um 15:52 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 106,20 EUR zu. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 106,65 EUR zu. Mit einem Wert von 106,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 66.884 Symrise-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2022 auf bis zu 115,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 7,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 91,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2023). Mit Abgaben von 13,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 115,73 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 26.04.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.090,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Symrise wird am 02.08.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,18 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie tiefer: CEO von Symrise verteidigt Einstieg bei Swedencare

Symrise-Aktie gibt ab: Symrise verlängert Mandat von CFO Olaf Klinger

So stuften die Analysten die Symrise-Aktie im vergangenen Monat ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise