Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Symrise. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 104,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 105,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 103,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64.161 Symrise-Aktien.

Bei einem Wert von 112,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2024). Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 7,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,38 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 112,45 EUR an.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Symrise dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,24 EUR fest.

