Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 105,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 105,90 EUR. Bei 105,90 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,95 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134.099 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,61 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 17,49 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 112,45 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,24 EUR je Symrise-Aktie.

