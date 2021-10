Symrise Aktie News: Symrise macht Boden gut

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 116,25 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.560 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 116,95 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 116,40 EUR. Zuletzt wechselten 17.448 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2021 markierte das Papier bei 127,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei einem Wert von 95,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2021).

Experten gaben als mittleres Kursziel 119,93 EUR an. Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,85 EUR je Aktie.

Die Symrise AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. Die Produkte der Symrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Symrise zählt zu den größten Anbietern im globalen Markt für Duft- und Geschmacksstoffe. Die Gesellschaft produziert auf fünf Kontinenten diverse Produkte und verkauft diese weltweit. Zu den Kunden von Symrise zählen beispielsweise Beiersdorf, Coca Cola, Colgate, Danone, Diageo, Dior, Guerlain, Henkel/Schwarzkopf, Kraft, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble und Unilever.

