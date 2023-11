Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 102,35 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 15:52 Uhr 3,0 Prozent. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 190.947 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 17,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 105,91 EUR angegeben.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 2,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus