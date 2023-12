Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Symrise im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 98,72 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 98,72 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 99,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 98,06 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 75.038 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 10,54 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 107,00 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,68 EUR je Symrise-Aktie.

