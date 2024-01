Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 93,10 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 93,10 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 93,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,72 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 161.861 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,35 EUR erreichte der Titel am 05.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,53 Prozent. Am 09.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 106,91 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 vorlegen. Symrise dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

