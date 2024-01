Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 94,40 EUR.

Mit einem Kurs von 94,40 EUR zeigte sich die Symrise-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Bei 94,78 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 94,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.574 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 106,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 26.04.2023 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.090,60 EUR gegenüber 1.090,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Symrise.

