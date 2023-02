Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kaum Bewegung ließ sich um 12:06 Uhr bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 97,94 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 99,18 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 97,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,64 EUR. Zuletzt wechselten 86.768 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 115,65 EUR erreichte der Titel am 08.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,31 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 91,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 6,53 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 115,90 EUR.

Symrise gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 975,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 950,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2022 3,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

