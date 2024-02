Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 96,94 EUR ab.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 96,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 96,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 125.615 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,35 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2023. Gewinne von 13,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 10,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,05 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 106,91 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 26.04.2023 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,60 EUR je Symrise-Aktie.

