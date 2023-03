Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 98,40 EUR. Bei 96,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 239.470 Symrise-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 08.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 91,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,45 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 113,55 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 27.04.2022. Der Umsatz lag bei 975,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 950,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Symrise wird am 02.08.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 31.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 4,50 EUR im Jahr 2026 aus.

