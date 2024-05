Symrise Aktie News: Symrise behauptet sich am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 105,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Symrise-Aktie um 11:46 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 105,55 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,95 EUR an. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 104,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 58.255 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 112,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.10.2023 Kursverluste bis auf 87,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 112,45 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Symrise dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

