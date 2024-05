Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Nachmittag südwärts

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 104,50 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 104,50 EUR abwärts. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 104,50 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 146.670 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 7,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 16,38 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 112,45 EUR aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,24 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

