Symrise Aktie News: Symrise am Mittag auf grünem Terrain

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 93,18 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,62 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,04 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.933 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 115,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2022). 23,47 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 90,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 3,33 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 113,09 EUR aus.

Am 26.04.2023 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.090,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Symrise am 02.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 31.07.2024.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,11 EUR je Aktie.

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie leichter, Swedencare-Aktie im Plus: Symrise will Swedencare nicht komplett übernehmen

Symrise-Aktie unter Druck: Goldman Sachs senkt Symrise-Kursziel

Symrise-Aktie steigt: Symrise legt Pflichtangebot für Swedencare vor - Angebot deutlich unter Kurs

