Symrise Aktie News: Symrise am Mittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 90,54 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 90,54 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 90,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,50 EUR. Bisher wurden heute 31.187 Symrise-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2022 auf bis zu 113,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,75 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.08.2023 auf bis zu 87,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,80 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.090,60 EUR, während im Vorjahreszeitraum 975,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,86 EUR je Aktie.

