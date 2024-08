Symrise Aktie News: Symrise am Mittag gesucht

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 114,10 EUR zu.

Um 11:36 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 114,10 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 114,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,85 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 7.550 Aktien.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 117,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 10.10.2023. Mit Abgaben von 23,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je Symrise-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,36 EUR an.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

