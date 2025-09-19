Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 76,08 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 76,08 EUR nach oben. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 76,44 EUR aus. Mit einem Wert von 75,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.881 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 64,30 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 75,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,16 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 101,89 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Am 17.03.2027 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,67 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

