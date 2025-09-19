Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Vormittag zu

Blick auf Symrise-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 75,62 EUR zu.

Die Symrise-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 75,62 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 75,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.818 Symrise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 0,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 101,89 EUR.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 17.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

