Symrise Aktie News: Symrise verbilligt sich am Mittag

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 89,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 89,46 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,42 EUR aus. Bei 90,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 105.463 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 112,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 09.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,33 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,36 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,86 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr bedeutet

XETRA-Handel LUS-DAX verbucht mittags Verluste

DAX aktuell: DAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter