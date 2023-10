Symrise Aktie News: Symrise am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 89,96 EUR abwärts.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 89,96 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 88,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 90,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 298.054 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 112,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Bei 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 2,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 107,36 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 26.04.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

