Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Symrise hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 91,50 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 91,50 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie um 09:18 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 91,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 90,92 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 386 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 112,60 EUR. Gewinne von 23,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2023 bei 87,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 107,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,86 EUR je Symrise-Aktie.

