Symrise Aktie News: Symrise am Mittag gefragt

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 102,50 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 102,50 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 102,70 EUR aus. Mit einem Wert von 102,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 101.800 Symrise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 8,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 105,91 EUR für die Symrise-Aktie.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je Aktie aus.

